Около миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры в этом году

Почти миллион жителей Московской области прошли диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр с начала этого года, сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба областного Минздрава.

Так, по итогам диспансеризации и профосмотров почти у тридцати тысяч прошедших обследования выявили заболевания, о которых пациенты даже не подозревали. Также было обнаружено свыше 650 случаев онкологических заболеваний.

«Мы не устаем повторять о важности регулярных обследований. Вовремя обнаруженное заболевание эффективнее поддается лечению», — подчеркнула Стригункова.

Она напомнила, что для получения результатов диспансеризации и профилактических осмотров не обязательно идти в поликлинику. Для этого можно воспользоваться телемедициной.

Пройти диспансеризацию или профосмотр можно в будние дни и по субботам. Запись на бесплатное обследование осуществляется через инфомат или врача в поликлинике, на региональном портале госуслуг, по номеру 122 или через чат-бот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в поликлиники и амбулатории региона ежедневно обращаются двести тысяч человек.