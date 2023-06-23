Почти 340 раз вылетали вертолеты санавиации к пациентам в Подмосковье с начала года

Вертолеты санитарной авиации в Московской области с начала этого года вылетали к пациентам 339 раз.

При этом 334 человека, в том числе 217 детей, были эвакуированы в медицинские учреждения, сообщила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба регионального Минздрава.

«Санитарная авиация необходима для срочной транспортировки пациентов, нуждающихся в экстренной медпомощи», — подчеркнула она.

Работа санавиации в Подмосковье организована на базе «Территориального центра медицины катастроф». В составе таких бригад работают высококвалифицированные медики: врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры.

В основном вертолетами санавиации пациентов доставляют в Красногорскую, Одинцовскую, Подольскую и Химкинскую больницы, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работающих в регионе медиков с профессиональным праздником и вручил им областные награды. Торжественная церемония награждения состоялась в музее-заповеднике «Горки Ленинские».