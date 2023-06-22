Поликлиника в поселке Пироговский в Мытищах откроется в третьем квартале этого года

Новая поликлиника на двести посещений в смену в поселке Пироговский городского округа Мытищи откроется в третьем квартале текущего года.

Строительные работы идут по графику. Сейчас в здании закончены монолитные работы. В ближайшее время там начнут проводить инженерные коммуникации. Об этом сообщило РИАМО.

Площадь нового здания составляет почти 3,5 тысячи квадратных метров. Там будут расположены как взрослая, так и детская поликлиники. На прилегающей территории обустроят парковку.

Необходимость в новой поликлиники возникла из-за того, что старое здание медицинского учреждения, построенное в 19 веке, нуждается в реставрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в этом году по новым стандартам будут оформлены еще сто поликлиник региона.