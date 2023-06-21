Врачи в Подмосковье спасли парня, который купался пьяным и чуть не утонул

Подмосковные медики спасли молодого человека, который чуть не утонул в водоеме, передает Минздрав региона. Пациента в возрасте 24 лет госпитализировали в больницу Сергиева Посада в тяжелом состоянии.

Парень проводил свободное время на одном из водоемов муниципалитета. Из-за алкогольного опьянения и жары, зайдя в воду, он потерял сознание. Люди, находившиеся рядом, вытащили его на берег, оказали первую помощь и вызвали медиков.

По итогам обследования врачи диагностировали пневмонию. Заболевание вызвала пресная вода, которая попала в легкие. Пациенту экстренно провели курс терапии. Сейчас он продолжает лечение.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в области планируется снизить нехватку медиков.