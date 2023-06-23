Жители Подмосковья могут пройти медосмотр в парках

Жители Подмосковья в грядущие выходные могут пройти медицинское обследование в парках региона. Об этом напомнили в областном Минздраве.

В ведомстве рассказали, что проверить состояние здоровья можно будет в парках двадцати трех муниципалитетов. Ранняя диагностика позволяет вовремя выявить заболевание и определить курс лечения.

Особенно подобный формат будет удобен жителям, которые не могут пройти медосмотр в будние дни в связи с загруженностью на работе. Благодаря проекту, можно совместить прогулку в парке в выходной день с обследованием.

Ранее глава региона Андрей Воробьев поздравил медработников с профессиональным праздником.