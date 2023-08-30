Два жилых секционных дома построили в составе ЖК «Новый Зеленоград» в Химках

Отмечается, что по результатам проверки, в случае соблюдения всех требований проекта, ведомство выдаст застройщику ООО «СЗ Кутузовское — 1» заключение о соответствии (ЗОС).

Строить ЖК начали в декабре 2020 года. На сегодняшний день здесь уже построено 7 корпусов и детский сад. В рамках второй очереди планируется возвести школу, еще один детсада, детскую и взрослую поликлиник, а также восемь жилых домов. Завершить же строительство планируется до 2032 года.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что 1 сентября в школы региона пойдет рекордное количество первоклассников — 120 тысяч.