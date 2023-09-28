Современный жилой комплекс «Героев» продолжают строить в подмосковной Балашихе

Четыре корпуса и школу продолжает возводить девелопер «Главстрой Регионы» в ЖК «Героев», расположенном в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

В настоящий момент в корпусе №403 идет благоустройство придомовой территории и чистовая отделка квартир и мест общего пользования. В корпусе №404 ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем, лифтового оборудования, чистовой отделке, устройству фасада. В №405 продолжается кладка наружных стен и облицовка фасадов, а в №406 — устройство несущих конструкций зданий. В школе на 1320 мест ведется устройство внутренних стен, перегородок и ограждающих конструкций.

В настоящий момент на территории комплекса уже открыт детский сад, и возводят еще один детсад для 220 малышей.

Ранее в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с областным Правительством и главами округов стало известно, что в этом году капитальный ремонт выполнят в тридцати детских садах региона.