Александр Самарин: Подмосковье активно готовится к новому отопительному сезону

Московская область активно готовится к предстоящему осенне-зимнему сезону. Об этом министр энергетики Московской области Александр Самарин доложил на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

«Мы в этом году закончили отопительный сезон чуть позже, чем обычно: нам пришлось включиться в мае на понижении температур. Но при этом подготовку к отоплению мы должны завершить до 15 сентября», — рассказал министр энергетики региона

Он отметил, что в регионе активно готовят не только котельные, но и МКД, и центрально тепловые пункты, подстанции, электросети, газопроводы и все виды сетей.

«Это и тепло и вода. И соответственно, мы готовим 45 тысяч тонн топлива — это то топливо, которое у нас в резервах в случае прерывания подачи газа», — обратил внимание Самарин.

Среди основных мероприятий, которые министерство выполняет для подготовки к зиме — промывка котлов и тепловых сетей, проведение тепловых и гидравлических испытаний, выполнение мероприятий по ремонтам и модернизации котельных и тепловых сетей.

Также в Подмосковье создаются материальные ресурсы для выполнения восстановительных работ, проводятся тренировки по взаимодействию в аварийных ситуациях, а также регламентные, ремонтные работы и модернизация систем электроснабжения.