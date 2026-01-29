Битва со стихией: как коммунальщики Подмосковья противостоят снегопадам

Коммунальные службы Подмосковья продолжают бороться с последствиями мощного снегопада. Коммунальщики округов работают не покладая рук в режиме 24/7. «Подмосковье сегодня» собрало свежие сводки из разных населенных пунктов — от Королева до Волоколамска, чтобы показать, как коммунальные службы противостоят непогоде.

Балашиха: подходы к соцобъектам, дворы и трассы — расчищены

Одним из главных объектов стала территория у гимназии № 1 на шоссе Энтузиастов. Расчисткой подходов к учебному заведению занималась бригада муниципального учреждения «Благоустройство-Балашиха». Значительный объем снега был убран в сжатые сроки, что позволило оперативно восстановить нормальный доступ к образовательному объекту.

Наро-Фоминск: миссия выполнена — образование сугробов на главных дорогах города предотвращено

Сегодня ночью на пустынные проспекты Маршала Жукова, Ленина, Новикова и Найдова-Железова вышли десять единиц спецтехники. Благодаря их слаженной работе, утром тысячи автомобилистов не столкнутся с заторами, а жизнь мегаполиса не выбьется из привычного ритма.

Королев: коммунальщики ведут борьбу за чистые дороги и тротуары

Уже к утру работники коммунальных служб Королева расчистили подъезды к дворам на улице Коминтерна и полностью убрали сугробы у автобусных остановок на Пионерской улице, обеспечив безопасность пешеходов и бесперебойную работу общественного транспорта.

Работа ведется по четко отработанному алгоритму. Сначала коммунальщики вручную проходят сложные участки — тротуары, ступени, узкие проходы, после чего спецтехника формирует снежные валы для последующей погрузки. Кульминацией становится работа тандема «ковш-самосвал», который оперативно вывозит снег на специальные полигоны.

Реутов: чистые дороги к утру

В Реутове коммунальные службы тоже перешли на круглосуточный режим работы в связи с обильными снегопадами, которые стали одними из рекордных за последние годы. Больше значение для обеспечения утренней проходимости магистралей имеет работа коммунальных служб в ночную смену. Именно в часы минимальной транспортной активности спецтехника может работать с максимальной эффективностью.

Как отметил начальник отдела дорожного хозяйства МБУ «ХЭУ» Антон Борисович Варфоломеев, в ночное время у коммунальщиков есть возможность частично перекрывать проезжую часть для тщательной очистки полос, а также комплексно приводить в порядок остановочные павильоны.

Такой подход позволяет уже к началу рабочего дня обеспечить горожанам беспрепятственное использование как дорог, так и объектов общественного транспорта.

Павловский Посад: уборка тонн снега за считанные минуты

Сегодня ночью бригады «ДРСУ» трудились на улице Кирова. Главным игроком на «поле боя» стал снегопогрузчик. Его мощная ловушка-ковш легко дробит и захватывает слежавшуюся ледяную массу. По транспортерной ленте снег отправляется прямо в борт самосвала. За считанные минуты кузов, вмещающий до 20 кубометров снега и льда, полностью заполняется, после чего техника производит ротацию: груженая машина едет на свалку, а ее место подъезжает следующая.

Работа ведется с ювелирной точностью: пока машина совершает свою работу, несколько работников страхуют процесс, координируя действия техники и обеспечивая безопасность

За одну ночь коммунальщики очистили от снега всю центральную часть города.

Зарайск: главные дороги и подъездные пути к деревням расчищены

Всю ночь на улицах округа работали 8 единиц спецтехники: тракторы и комбинированные дорожные машины (КДМ) взяли на себя задачу по расчистке и расширению проезжей части.

Были выполнены работы по очистке основных дорог и подъездных путей к деревням, чтобы с утра могли проехать автобусы, сообщил производитель работ ГБУ МО « Мосавтодор» ПК «Зарайский» Илья Майданов.

Также расчищены тротуары и пешеходные зоны, которые теперь абсолютно безопасны для утренних прогулок жителей.

Протвино: за одну ночь расчищено 40 километров дорог

В ночь на 29 января спецтехника «Комбината благоустройства» расчищала главные артерии города: Индустриальный проезд, улицы Ленина и Победы, Институтское шоссе и проезд Архитектора Корина.

Основной целью работ была подготовка дорожной сети к утреннему трафику, чтобы обеспечить жителям беспрепятственный и безопасный выезд на работу.

Для борьбы со снегом коммунальщики задействовали комбинированную дорожную машину на базе КамАЗа и трактор. За 12-часовую смену, с 20:00 до 08:00 было обработано около 40 километров дорог.

Химки: снежный затор на проезжей части ликвидирован

В ночь на 29 января, около полуночи, у остановочного пункта станции Химки образовалась настоящая снежная гора, высотой с двухэтажный дом. Чтобы расчистить подступы к транспортному узлу и обеспечить проезд, сюда направили бригаду коммунальщиков-трактористов.

Три мощные машины всего за два часа интенсивной работы ликвидировали значительную часть снежного затора на проезжей части.

Шатура: работы по расчистке главных городских магистралей выполнены

С девяти часов вечера до шести утра коммунальные службы города очищали от снега главные городские магистрали. Они убрали выпавший снег и выполнили работы по противогололедной обработку покрытия, чтобы не допустить образование наледи.

Приоритет был отдан трем категориям объектов:

— участкам с повышенной аварийной опасностью;

— дорогам, испытывающим наибольшую транспортную нагрузку;

— путям следования общественного транспорта.

Пушкино: до трех тысяч кубометров снега — в сутки

В Пушкино продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий снегопадов. Сотрудники муниципального предприятия «Пушгорхоз» задействовали всю имеющуюся технику для расчистки магистралей, улиц и дворовых территорий.

Усилиями коммунальных служб ежесуточно вывозится колоссальный объем снега — от двух до трех тысяч кубометров. Работа ведется в непрерывном режиме, чтобы максимально быстро обеспечить безопасность и проходимость на всех участках дорожной сети города.

Серебряные Пруды: эффективная работа через координацию

В городском округе Серебряные Пруды продолжается планомерная работа по зимнему содержанию автомобильных дорог. Для обеспечения безопасности и бесперебойного движения все силы и техника подведомственного учреждения «МО Мосавтодор ПК Серебряно-прудский» переведены на усиленный режим работы.

В ночь на 29 января на расчистку региональных трасс общей протяженностью 250 километров было задействовано пять комбинированных дорожных машин и погрузчик. Работы традиционно стартовали с ключевых артерий районного центра — улиц Первомайской, Привокзальной и Петра Романова, обеспечивая доступность к основным социальным объектам.

После выполнения первоочередных задач спецтехника распределилась по закрепленным маршрутам. Обработке подверглись не только дороги в самом поселке, но и направления на село Клемово, а также трасса Серебряные Пруды — Зарайск. Такой системный подход, основанный на четкой координации, позволяет максимально эффективно использовать ресурсы и поддерживать транспортную инфраструктуру округа в проезжем состоянии в любую погоду.

Волоколамск: коммунальщики округа дали бой снежной стихии

Для оперативного восстановления нормального движения после ухудшения погодных условий дорожные службы Волоколамского городского округа оперативно перешли на усиленный график. Поддержку в проведении работ оказывает ГУ «Мосавтодор», который обеспечил дополнительную технику на основных магистралях.

В рамках мероприятия была приведена в порядок дорожная сеть общей протяженностью 198 километров. Как пояснил дорожный мастер Денис Иванов, в список объектов вошли ключевые межпоселенческие направления — трассы «Суворово — Волоколамск — Руза» и «Осташево — Болычево — Карачарово», а также улицы центральной части Волоколамска.

Бронницы: главные магистрали полностью очищены от снега

В подмосковных Бронницах коммунальные службы активно ликвидируют последствия обильного снегопада. Подрядная организация ООО «Бронницкий ДорСервис» перешла на круглосуточный режим, чтобы в кратчайшие сроки расчистить дорожную сеть и не допустить образования гололедицы.

Для оперативной работы и минимизации помех транспорту бригады приступают к задачам в ранние утренние часы — уже с четырех утра. В это время интенсивность движения минимальна, что позволяет максимально эффективно и безопасно проводить уборку.

На улицы города выведена специальная техника, действующая по слаженной схеме. Шесть комбинированных дорожных машин работают «клином»: головная машина движется по центру проезжей части, разрушая плотный снежный накат, а следующие за ней занимаются очисткой полос и обочин. Технология позволяет не просто сдвинуть снег к краям дороги для последующего вывоза, но и сразу обработать полотно противогололедными реагентами. Это критически важно для предотвращения скользкости на утренней дороге.

В ночную смену задействована целая бригада с техникой, включая погрузчик. В зону их внимания попадают основные транспортные артерии, обеспечивающие связность городской инфраструктуры:

— ул. Советская;

— ул. Пущина;

— ул. Москворецкая;

— ул. Мартинская;

— Каширский переулок;

— участок Старорязанского шоссе в направлении деревни Чулково.

Такой системный подход позволяет поддерживать проходимость на главных направлениях, обеспечивая безопасность всех участников дорожного движения.

