Благоустройство подмосковного Серпухова оживило малый бизнес

Обновление центральной пешеходной зоны в центре старинного Серпухова привлекло сюда предпринимателей. Здесь появились зоны отдыха, открылось сразу несколько кафе и сувенирных лавочек.

Как отмечают в областном Министерстве благоустройства, при планировании ремонтных работ, модернизации территории, специалисты стараются просчитать возможный экономический эффект. Открытие небольших кафе, магазинов, гостиниц прочно вошло в практику.

Кроме Серпухова можно привести в пример и Зарайск. После обновления центра города к территории сразу возник интерес у инвесторов.

Ранее сообщалось, что подмосковный театр «Русский балет» совершит гастрольный тур в Санкт-Петербург.