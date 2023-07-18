Благоустройство подмосковного Серпухова оживило малый бизнес
Фото: [Министерство благоустройства МО]
Обновление центральной пешеходной зоны в центре старинного Серпухова привлекло сюда предпринимателей. Здесь появились зоны отдыха, открылось сразу несколько кафе и сувенирных лавочек.
Как отмечают в областном Министерстве благоустройства, при планировании ремонтных работ, модернизации территории, специалисты стараются просчитать возможный экономический эффект. Открытие небольших кафе, магазинов, гостиниц прочно вошло в практику.
Кроме Серпухова можно привести в пример и Зарайск. После обновления центра города к территории сразу возник интерес у инвесторов.
Ранее сообщалось, что подмосковный театр «Русский балет» совершит гастрольный тур в Санкт-Петербург.