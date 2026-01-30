Бой со снегом: коммунальщики Подольска вышли на ночной штурм площади Славы
Коммунальщики Подольска освобождают площадь Славы от снежных завалов
Фото: [Подмосковье сегодня/Мария Андрюхина]
Пока большая часть Подольска спит, на главных улицах города идёт своя, особая битва. Бойцы невидимого фронта — сотрудники коммунального комбината — ведут решительное наступление на последствия снегопада. Их главная задача на эту ночь — полное освобождение площади Славы от снежных завалов.
Стратегия проработана четко: днем трактора сгребли снежные массы в мощные валы, а с наступлением темноты в дело вступила ударная группа. С девяти вечера на площади закипела работа: рёв двигателей пяти КАМАЗов и трактора нарушил ночную тишину, возвестив начало масштабной операции.
Фото: [Подмосковье сегодня/Мария Андрюхина]
Водитель КАМАЗа Александр Долгов признался, что больше любит работать ночью, так как в это время суток спокойнее движение на дорогах. Также он отметил, что у него настроение боевое, и он хочет освободить от снега территорию, чтобы город стал чище.
Фото: [Подмосковье сегодня/Мария Андрюхина]
После того как будут завершены работы на площади Славы, бригада направится на станцию — вывозить снег и оттуда. Там уже работает трактор — расчищает территорию около МЦД.
Приводить в порядок общественные пространства Подольска ночная смена будет до пяти утра. Затем им на смену придут другие бригады, которые продолжат устранять последствия снегопада.
