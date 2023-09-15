Более 20 участков дорог отремонтируют в Городском округе Пушкинский в 2023 году

В Московской области продолжается реализация масштабной программе по обновлению дорог. Только в Городском округе Пушкинский в этом году запланирован ремонт покрытия в 22 локациях.

Работы проводятся по проекту «Ремонт дворовых территорий» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Так, в порядок дорогу приведут в Пушкино на Московском проспекте и на улице Надсоновская, а также в микрорайоне Мамонтовка, на 3-й Домбровской улице и улице Маяковского, на Акуловском шоссе и улице Добролюбова.

Также отремонтируют трассы в Ивантеевке и поселке Лесной, в поселке Зверосовхоза, Челюскинском и Правдинском, Красноармейске.

Кстати, с 2021 года в Подмосковье начали ремонтировать дороги с применением нового покрытия, изготовленного по другом ГОСТу. Оно выдерживает более 20 тысяч проездов колес и только после этого появляется колея глубиной не более 5 миллиметров. Прежний асфальт выдерживал 8 тысяч проездов, а колея имела глубину более 2 сантиметров.