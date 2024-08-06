Более 400 игровых элементов отремонтировали на детских площадках Подмосковья в июле

Четыреста тридцать игровых элементов были отремонтированы на детских площадках региона в прошлом месяце по заявкам жителей. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

К примеру, в Можайске привели в порядок горку на детской площадке в Семеновском. В Химках провели покраску и ремонт всех элементов на площадке, расположенной на Зеленой улице, 1.

Проведение подобных работ позволяет продлить срок эксплуатации комплексов, а также обеспечивает безопасность детей.

В случае обнаружения дефектов на игровых площадках следует обратиться в территориальный отдел своего муниципалитета.