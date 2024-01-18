Более 4,5 тыс. кубометров снега вывезено с улиц Рязани за ночь
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
За сегодняшнюю ночь с улиц Рязани вывезено свыше 4,5 тыс. кубометров снега. Об этом сообщает 7info со ссылкой на администрацию города. За сегодняшнюю ночь с улиц Рязани вывезено свыше 4,5 тыс. кубометров снега. Об этом сообщает 7info со ссылкой на администрацию города.
Отмечается, что дороги были обработаны также реагентами и песко-соляной смесью.
Уточняется, что благоустроено восемь улиц города, а также проведено грейдирование на девяти улицах.