Более двадцати случаев бездоговорного электропотребления зафиксировали на юге Подмосковья с начала года

Специалисты компании «Россети Московский регион» продолжают работу по пресечению неучтенного потребления электроэнергии. Так, только в этом году благодаря проведенным мероприятиям на территории юга Подмосковья зафиксирован 21 случай бездоговорного электропотребления в объеме, превышающем 8,5 млн кВт/ч. Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Только на территории южного Подмосковья специалистами «Россети Московский регион» установлено более 150 тысяч интеллектуальных приборов учета электрической энергии с удаленным сбором данных, позволяющих автоматически считывать показания потребленной электроэнергии. Кроме того, программное обеспечение приборов учета позволяет фиксировать несанкционированное вмешательство в их работу с целью искажения реального объема потребленной электроэнергии.

Так, факт вскрытия корпуса прибора учета был дистанционно зафиксирован в ДНТ «Солнечный», расположенном вблизи деревни Плешкино городского округа Чехов, и подтвержден в ходе инструментальный проверки. Независимая экспертиза будет проведена на заводе-изготовителе. По ее итогам и в соответствии с законодательством РФ собственник прибора понесет соответствующее наказание.

Напоминаем, что лицо, осуществившее самовольное подключение к электрическим сетям, может быть привлечено к административной ответственности в соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ с установленными размерами штрафов, а также — к уголовной ответственности в случае подтверждения хищения электроэнергии в соответствии со статьей 165 УК РФ.