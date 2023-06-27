Более трети тепловых сетей Подмосковья проверили на готовность к зиме

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы проверили на готовность к осенне-зимнему периоду 34 процента тепловых сетей. Гидроиспытания прошли на теплотрассах протяженностью свыше 3,6 тысячи километров.

Как сообщил глава областного МинЖКХ Антон Велиховский, слова которого приводит пресс-служба ведомства, всего с начала апреля оперативные группы совершили свыше 1,1 тысячи выездов для участия в работе комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей. Проверки проходят почти в шестидесяти муниципальных образованиях.

«Обнаружено 123 утечки. После проведения ремонтных работ по устранению выявленных утечек гидроиспытания проводятся повторно», — рассказал министр.

Наибольшее количество утечек было обнаружено в Орехово-Зуевском округе, уточнил Велиховский. При этом там пока проверено только чуть больше половины теплопроводов, указал он.

Сейчас испытания полностью проведены в шести муниципалитетах, в том числе в Зарайске, Луховицах и ЗАТО Восход.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в региональную систему жилищно-коммунального хозяйства инвестируют свыше трехсот миллиардов рублей.