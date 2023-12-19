Депутат Чаплин пояснил, куда жаловаться на неубранный снег

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, жители РФ, которые недовольны качеством уборки снега на придомовых территориях, могут оставить жалобу в управляющую компанию или ТСЖ. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что за территории школ и больниц ответственность несут сотрудники администрации.

По мнению парламентария, что касается школы или детсада, то привлечение родителей к чистке территории незаконно.

Он отметил, что за уборку остановок общественного транспорта, тротуаров и дорог отвечают администрация муниципалитета и коммунальные службы, а за территории возле магазинов - собственники или арендаторы помещений.