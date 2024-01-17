Депутат Гаврилов считает необходимым проведение национализации энергообъектов

По словам главы Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям нижней палаты парламента Сергея Гаврилова, объекты теплоэнергетики следует возвращать в муниципальную и государственную собственность, прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что котельные нередко распродавались, а в настоящее время многие объекты находятся в третьих руках, поэтому правила эксплуатации не соблюдаются, наблюдается значительный износ сетей.

По мнению депутата, национализация даст возможность не только инвестировать средства в восстановление, а также обеспечить контроль и оперативное регулирование в случае аварии.