Депутат Говырин перечислил лучшие методы сэкономить на электроэнергии бизнесменам

По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Говырина, отечественные предприниматели и организации законными методами могут сэкономить на электричестве. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что в качестве первого случая можно перейти на энергосберегающее оборудование.

По мнению парламентария, также можно использовать автоматизацию и управление потреблением, установив спецоборудования вроде умных счетчиков и систем управления энергоэффективностью.

Он подчеркнул, что универсальным способом для желающих открыть собственный стартап является рассмотрение субъектов РФ с низкими тарифами на электроэнергию.