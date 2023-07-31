Депутат Нилов предложил списывать жителям РФ «безнадежные» долги по коммунальным платежам

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги по итогам первого квартала текущего года достигли суммы более 876 млрд рублей, увеличившись за последний год на 72 млрд рублей. Глава Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, станет ли государство каким-то образом вмешиваться в ситуацию и способствовать возможности населения выбраться из долговой ямы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, помощь в России оказывается тем, кому приходится большой процент с месячного дохода отдавать на оплату ЖКУ. По законопроекту, данный порог должен составить в районе 10%, тем не менее закон не был принят.

Парламентарий подчеркнул, что накопленные в течение продолжительного времени долги, которые уже невозможно выплатить, следует списывать.