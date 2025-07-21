Депутаты округа Пушкинский осуществили надзор за процессом обновления канализационной насосной станции №27
Фото: [Артем Садула]
В рамках регулярной проверки, совместно с представителями «Единой России», депутаты округа Пушкинский посетили канализационную насосную станцию №27, где ведутся масштабные работы по модернизации, ремонту и замене устаревшего оборудования.
Неблагоприятные погодные условия прошедшей зимой и повторные неисправности, а именно поломка двух новых насосов в начале лета, обусловили необходимость более пристального внимания к процессу и качеству выполняемых работ.
Инспекция совпала с технологической процедурой отключения насосного агрегата №1 и запуском насоса №2. Каждый из этих двух насосов способен перекачивать до 2700 кубических метров жидкости в час. В обычных условиях, для обработки поступающих на КНС стоков достаточна мощность одного насоса. Три других, находящиеся в рабочем состоянии, служат резервом и активируются в периоды пиковых нагрузок, таких как сильные дожди или половодье.
В машинном зале полностью установлены только два насосных агрегата. Третий насос и сопутствующий электродвигатель подготовлены к монтажу; это оборудование, ранее использовавшееся, прошедшее капитальный ремонт. Установка будет завершена до окончания этого месяца.
По словам директора МУП «Лесной» Вячеслава Эйхмана:
«Заключены договоры, и до конца текущего года ожидается поставка и последующий монтаж еще двух мощных перекачивающих систем».
Прокомментировал председатель Совета депутатов округа Пушкинский Артем Садула:
«По результатам осмотра станции стали очевидны сложности и проблемы, с которыми сталкивается коллектив МУП «Лесной». Это и задержки в поставке сложного высокотехнологичного оборудования, которое производится на заводах не в сжатые сроки, и вопросы качества отдельных комплектующих, требующие дополнительных усилий и претензионной работы, а также, на данный момент, ощутимая нехватка специализированной техники и квалифицированного персонала. Мы продолжим осуществлять контроль за ходом работ и информировать жителей округа о дальнейших изменениях в сфере водоотведения».