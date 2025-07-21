Депутаты округа Пушкинский осуществили надзор за процессом обновления канализационной насосной станции №27

В рамках регулярной проверки, совместно с представителями «Единой России», депутаты округа Пушкинский посетили канализационную насосную станцию №27, где ведутся масштабные работы по модернизации, ремонту и замене устаревшего оборудования.

Неблагоприятные погодные условия прошедшей зимой и повторные неисправности, а именно поломка двух новых насосов в начале лета, обусловили необходимость более пристального внимания к процессу и качеству выполняемых работ.

Инспекция совпала с технологической процедурой отключения насосного агрегата №1 и запуском насоса №2. Каждый из этих двух насосов способен перекачивать до 2700 кубических метров жидкости в час. В обычных условиях, для обработки поступающих на КНС стоков достаточна мощность одного насоса. Три других, находящиеся в рабочем состоянии, служат резервом и активируются в периоды пиковых нагрузок, таких как сильные дожди или половодье.

В машинном зале полностью установлены только два насосных агрегата. Третий насос и сопутствующий электродвигатель подготовлены к монтажу; это оборудование, ранее использовавшееся, прошедшее капитальный ремонт. Установка будет завершена до окончания этого месяца.

По словам директора МУП «Лесной» Вячеслава Эйхмана:

«Заключены договоры, и до конца текущего года ожидается поставка и последующий монтаж еще двух мощных перекачивающих систем».

Прокомментировал председатель Совета депутатов округа Пушкинский Артем Садула: