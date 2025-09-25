Депутаты Пушкинского одобрили ключевые решения по развитию округа

На окружном Совете депутатов округа Пушкинский было принято важное решение о передаче котельной из федеральной собственности в муниципальную.

В ходе заседания окружного Совета депутатов посвященного актуальным вопросам развития территории и благополучия жителей округа Пушкинский были рассмотрены и утверждены ключевые инициативы.

Среди прочего, депутаты внесли корректировки в бюджет округа на 2025 год и на годы, следующие за ним, что позволит оптимизировать распределение имеющихся финансовых средств.

Особое внимание было уделено пересмотру Генерального плана городского округа. Депутаты одобрили изменения, касающиеся нескольких земельных участков, идентифицированных по кадастровым номерам, а также корректировки, затронувшие отдельные районы города Пушкино.

Ключевым моментом стало единогласное одобрение передачи ряда объектов, принадлежащих федеральному центру, в муниципальную собственность. В частности, речь идет о котельной, расположенной в поселке Доброе. Этот шаг призван устранить трудности, с которыми сталкивались при подготовке к предыдущим отопительным сезонам.

Переход котельной в муниципальную собственность предполагает передачу ее эксплуатации и обслуживания опытной организации – МУП «ЖКХ Лесной», обладающей необходимыми лицензиями и опытом работы. Это вызывает позитивные ожидания и уверенность в стабильном и надежном теплоснабжении поселка Доброе в период отопления.

В заключение заседания были утверждены регламенты работы молодежного парламента при Совете депутатов, а также порядок формирования его состава, что подчеркивает стремление к вовлечению молодого поколения в общественную деятельность и учет их позиций при принятии важных решений.