Дорожники Подмосковья привели в порядок автобусные остановки в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск завершены работы по благоустройству остановок общественного транспорта, которые находятся на региональных трассах. Об этом сообщает Минтранс Московской области.

В одном павильоне починили крышу, в другом отремонтировали стены, в третьем отмыли помещение от граффити и так далее, пока каждая остановка не стала комфортной и радующей глаз. Отметим, что ремонт проведен с учетом всех пожеланий жителей города, на которые обратили внимание специалисты Мосавтодора.

Ранее сообщалось, что подмосковные легкоатлеты завоевали 15 наград в розыгрыше Кубка России.