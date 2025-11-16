Эксперт по ЖКХ предупредил об опасности, которая подстерегает вас за дверью при жалобе соседей

Если соседи стучат в вашу дверь с обвинениями в потопе и настойчиво просят пройти в свою квартиру для осмотра, ни в коем случае не стоит соглашаться. Такую рекомендацию в беседе с «Лентой.ру» дал эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь.

Специалист аргументировал это тем, что чужая квартира — это неизвестная и потенциально небезопасная территория. Невозможно быть уверенным, что за дверью находится именно собственник, а не арендатор или кто-то другой. Для женщин, подчеркнул Бондарь, такая ситуация может нести дополнительные риски, особенно если приглашение исходит от незнакомого мужчины.

«Заходя в чужое жилье, вы остаетесь один на один с человеком, который уже настроен негативно. Вероятно, разговор может быстро перейти на повышенные тона, а предсказать развитие такого конфликта в замкнутом пространстве очень трудно. К тому же любой ваш шаг внутри чужой квартиры или неосторожно сказанное слово может быть потом истолковано против вас. А сам осмотр без официальных лиц не будет иметь никакой юридической силы», — рассказал Бондарь.

Вместо этого Бондарь советует вежливо отказать соседям и незамедлительно позвонить в свою управляющую компанию или ТСЖ для вызова специалиста. До его прихода крайне важно зафиксировать на фото и видео все видимые повреждения в собственной квартире — например, мокрые трубы или следы протечек.

Когда представитель УК составит акт о заливе, необходимо проследить, чтобы в документе были детально отмечены все повреждения и указана вероятная причина происшествия. Акт должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых остается у вас.

Эксперт также напомнил о конституционном праве на неприкосновенность жилища (статья 25 Конституции РФ). Любая попытка силой проникнуть в вашу квартиру является нарушением закона и карается по Уголовному кодексу.

Ранее сообщалось, что коммунальная авария в Магнитогорске привела к затоплению подъездов и квартир.