Эксперт по ЖКХ Репетюк перечислил способы снизить расходы на коммунальные услуги

С начала второго полугодия в нашей стране ожидается очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), что вызывает множество вопросов у граждан, стремящихся минимизировать свои расходы. Эксперт по экономике ЖКХ Сергей Репетюк назвал главные способы экономии на коммунальных услугах. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, если коммунальные услуги связаны с содержанием жилого фонда, то даже при отсутствии жильцов следует платить, поскольку общедомовое имущество требует уборки и технического обслуживания, а взнос на капремонт никто не отменял.

Эксперт добавил, что при этом можно сэкономить на электроэнергии всем известными способами. Кроме того, важно проверять исправность дверей и окон в местах общего пользования для минимизации потерь тепла, можно уменьшить температуру с помощью терморегуляторов на батареях.