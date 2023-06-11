Эксперт Победоносцев назвал лучший метод согреть воду в случае отключения

Руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев рассказал о способах греть воду в период проведения профилактических работ в теплосетях. Об этом сообщает радио Sputnik .

Как известно, в нашей стране на определенное время отключают горячее водоснабжение в жилых домах с целью проведения ремонтно-профилактических работ.

По словам эксперта, с целью не лишиться привычного комфорта наиболее оптимальным вариантом будет установка накопительного электрического котла.

Он уточнил, что для семьи из трех человек достаточно до 150 л воды, чтобы принять душ, помыть посуду.

Победоносцев добавил, что в этом случае важно соблюдать меры безопасности и не устанавливать водонагревательный прибор самостоятельно.