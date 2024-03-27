Эксперт в сфере ЖКХ Павлова назвала способы самостоятельно заменить счетчики

Индивидуальные приборы учета нужно менять, когда истекает срок их эксплуатации, либо если счетчик сломался. Большинству граждан РФ счетчики горячей и холодной воды устанавливают лицензированная организация. Консультант в сфере ЖКХ Анастасия Павлова рассказала, может ли владелец квартиры заменить их самостоятельно. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, обычный счетчик, самостоятельно передающий показания, вполне можно заменить самостоятельно. Тем не менее на нем имеются пломбы, в связи с чем при самостоятельной замене следует сначала уведомить управкомпанию, затем поменять счетчик, после чего вызвать мастера управкомпании для опломбировки прибора.

Эксперт добавила, что для такой замены необходимы навыки сантехника.

По ее мнению, при приобретении прибора важно убедиться в том, что он сертифицирован, попросить у продавца гарантийный талон. Кроме того, в паспорте должны быть указаны результаты первичной проверки, межпроверочный интервал и сроки эксплуатации. Этот документ следует предоставить управкомпании.