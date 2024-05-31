Еще четыре контейнерные площадки привели в порядок в Лотошино

Еще четыре контейнерные площадки привели порядок в Лотошино после соответствующих обращений местных жителей. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору Московской области.

По словам граждан, контейнерные площадки некачественно убирали во дворах домов, расположенных по улицам Тверская и Ветеринарная в самом городе, а также на улице Рогова в Кировском и в деревне Ушаково.

Сотрудники территориального отдела №6 устранили нарушения, исправили недочеты и пересмотрели подход к организации чистоты. Теперь состояние всех четырех площадок будет находиться на контроле инспекторов.