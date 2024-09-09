Форум «Управдом» прошел в Солнечногорске
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Форум «Управдом» прошел в Солнечногорске. В нем приняли участие представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, Ассоциации председателей советов МКД, администрации округа, ресурсоснабжающих организаций, УК, а также жители.
В рамках форума обсудили вопросы подготовки домов к зиме, ремонта коммунальных объектов, перехода на электронную платежку, обслуживания лифтового и газового оборудования.
«Отметим, форум «Управдом» давно зарекомендовал себя как эффективный алгоритм взаимодействия жителей и власти в решении вопросов содержания МКД и придомовой территории», - говорится в сообщении министерства.