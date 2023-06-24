Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов оценил подготовку УК к отопительному сезону

Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

«Проверяем, как выполняются регламентные работы, содержание подвалов, придомовых территорий. Основное внимание уделяем тем домам, которые перешли под управление МБУ «ЖЭУ Пушкино». Сегодня оценили состояние МКД под номерами 2, 3, 4 и 7 в поселке Лесные поляны на улице Ленина», - написал Красноцветов.

Отметим, что в Городском округе Пушкинский за последнее время сменили несколько обслуживающих компаний. Это обусловлено тем, что на сегодня в муниципалитете имеется серьезный список УК, которые имеют нестабильную платежную дисциплину в части ресурсоснабжающих предприятий.

Как добавил Максим Красноцветов, этот вопрос всегда находится на контроле. Проблема решается.