Глава Котельников проверил, как продвигается капитальный ремонт сетей теплоснабжения

Монолитные работы по строительству канала завершены, прокладка основных труб горячего водоснабжения находится на финальной стадии. На трубопроводах устанавливается система оперативного дистанционного контроля. После монтажа специалисты приступят к обратной засыпке канала и укладке плит.

Вдоль Дзержинского шоссе продолжается расчистка канала под перекладку сетей. После завершения подготовительных работ начнется установка гильз и монтаж трубопроводов.

Работы выполняет ООО «СтройСнаб» в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы. Контроль качества и сроков осуществляет Управление технического надзора капитального ремонта (УТНКР) Московской области.