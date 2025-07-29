Глава округа обсудил вопросы водоснабжения и благоустройства Павловского Посада

28 июля в Павловском Посаде состоялось экстренное совещание, которое провел глава округа Денис Семенов с участием представителей ключевых ведомств и служб.

Основными темами обсуждения стали вопросы водоснабжения, благоустройства городской среды, подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду и организации мероприятий для жителей.

«Хочу сообщить важную новость: мы перевели водоснабжение центральной части Павловского Посада на собственные источники воды. Ожидается, что это приведет к улучшению качества поставляемой воды и стабилизирует ее подачу. Теперь наш приоритет — район Большие Дворы, где предстоит выполнить значительный объем работ. Я настоятельно поручил Мособлводоканалу обеспечить контроль за выполнением этой задачи», — заявил Денис Семенов.

Управляющие компании продолжают интенсивную подготовку жилых домов к отопительному сезону, в том числе проводят необходимую опрессовку.

Службы округа активно занимаются сезонными работами по благоустройству территории: проводится покос травы, уборка мусора и ремонт детских игровых площадок.

Особое внимание на совещании было уделено состоянию дорожной инфраструктуры.

«В работе «Мосавтодора» по-прежнему есть недочеты: покос травы и уборка мусора осуществляются недостаточно оперативно. Я дал указание ДРСУ в условиях высокой температуры воздуха уделять повышенное внимание аэрации дорожного покрытия, чтобы гарантировать его прочность и обеспечить комфорт для жителей», — отметил Денис Олегович.

В формате открытого диалога с территориальными отделами были рассмотрены наиболее актуальные жалобы и обращения граждан, поступающие через старост поселений и руководителей уличных комитетов.