Глава округа обсудил вопросы водоснабжения и благоустройства Павловского Посада
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
28 июля в Павловском Посаде состоялось экстренное совещание, которое провел глава округа Денис Семенов с участием представителей ключевых ведомств и служб.
Основными темами обсуждения стали вопросы водоснабжения, благоустройства городской среды, подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду и организации мероприятий для жителей.
«Хочу сообщить важную новость: мы перевели водоснабжение центральной части Павловского Посада на собственные источники воды. Ожидается, что это приведет к улучшению качества поставляемой воды и стабилизирует ее подачу. Теперь наш приоритет — район Большие Дворы, где предстоит выполнить значительный объем работ. Я настоятельно поручил Мособлводоканалу обеспечить контроль за выполнением этой задачи», — заявил Денис Семенов.
Управляющие компании продолжают интенсивную подготовку жилых домов к отопительному сезону, в том числе проводят необходимую опрессовку.
Службы округа активно занимаются сезонными работами по благоустройству территории: проводится покос травы, уборка мусора и ремонт детских игровых площадок.
Особое внимание на совещании было уделено состоянию дорожной инфраструктуры.
«В работе «Мосавтодора» по-прежнему есть недочеты: покос травы и уборка мусора осуществляются недостаточно оперативно. Я дал указание ДРСУ в условиях высокой температуры воздуха уделять повышенное внимание аэрации дорожного покрытия, чтобы гарантировать его прочность и обеспечить комфорт для жителей», — отметил Денис Олегович.
В формате открытого диалога с территориальными отделами были рассмотрены наиболее актуальные жалобы и обращения граждан, поступающие через старост поселений и руководителей уличных комитетов.
«Эти обращения всегда находятся в центре нашего внимания, и мы намерены оперативно находить решения. Работа не останавливается, и я буду регулярно информировать вас о важных событиях и обновлениях. Желаю всем плодотворной недели!» — заключил глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.