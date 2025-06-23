Глава округа Пушкинский проинспектировал КНС-4 и обсудил проблемы с жителями
Фото: [Пресс-служба Администрации г.о. Пушкинский]
Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов, в субботу, 21 июня, посетил КНС-4, расположенную в микрорайоне Мамонтовка.
Этот важный объект инфраструктуры обеспечивает водоотведение для приблизительно 5 500 жителей. КНС, введенная в эксплуатацию в 1990 году, после трех десятилетий интенсивной работы, нуждается в серьезной модернизации: степень износа оценивается в 90%.
В текущем году были предприняты меры для предотвращения технических неполадок – отремонтированы два насоса, которые функционируют в настоящее время, и установлен новый щит управления. На КНС-4 состоялась встреча с местными жителями. Вместе с представителями инициативной группы глава округа Максим Красноцветов ознакомился с выполненными работами, провел проверку состояния оборудования и лично осмотрел участок частного домовладения, получившего значительные повреждения в результате весенних аварий на станции.
«Сейчас все сбои устранены, изливов на рельеф нет. Понимаю всю обеспокоенность жителей по работе объекта. Будем стараться включить станцию в государственную программу, в следующем году сделаем проектирование. Благодарю жителей за встречу и открытый диалог», - подчеркнул глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.