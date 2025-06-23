Глава округа Пушкинский проинспектировал КНС-4 и обсудил проблемы с жителями

Этот важный объект инфраструктуры обеспечивает водоотведение для приблизительно 5 500 жителей. КНС, введенная в эксплуатацию в 1990 году, после трех десятилетий интенсивной работы, нуждается в серьезной модернизации: степень износа оценивается в 90%.

В текущем году были предприняты меры для предотвращения технических неполадок – отремонтированы два насоса, которые функционируют в настоящее время, и установлен новый щит управления. На КНС-4 состоялась встреча с местными жителями. Вместе с представителями инициативной группы глава округа Максим Красноцветов ознакомился с выполненными работами, провел проверку состояния оборудования и лично осмотрел участок частного домовладения, получившего значительные повреждения в результате весенних аварий на станции.