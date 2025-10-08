Глава Павловского Посада проверил готовность коммунальщиков к зиме в Электрогорске

Осенний контрольный объезд по Электрогорску провел глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов. Вместе с заместителем главного жилинспектора Подмосковья Артемом Гальченко он лично оценил, с каким арсеналом город встретит снегопады и морозы будущей зимой.

Ревизия затронула ключевые муниципальные предприятия – «Дорожное хозяйство и благоустройство» и «УК Электрогорск».

Цифры, озвученные в ходе проверки, говорят об уверенной подготовке. На балансе дорожной службы числятся 8 единиц спецтехники, включая грейдер и комбинированную дорожную машину. За зимнюю чистоту улиц будут отвечать 7 сотрудников и стратегический запас в 400 тонн пескосоляной смеси. Управляющая компания предоставит 75 рабочих и парк из 11 тракторов и погрузчиков. Их резерв – 200 тонн соли.

Глава округа указал на недоработки: неисправные отвалы на снегоуборочной технике и проблемы с состоянием части тракторов. Он поручил устранить недочеты в срок.

«В целом, к зиме готовы, остались финальные штрихи. Но, как говорится, готовь сани летом – а зимой держи руку на пульсе. Снег не спрашивает разрешения, когда выпадать, поэтому наши службы должны быть начеку 24/7» – отметил Денис Семенов.

Таким образом, зимний щит Электрогорска можно считать практически отлаженным и готовым к холодным вызовам.