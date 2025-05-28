Глава Щелково обсудил с жителями Чкаловского планы по строительству ливневой канализации

В микрорайоне Чкаловский состоялась встреча главы городского округа Щелково Андрея Булгакова с местными жителями, посвященная обсуждению проекта строительства ливневой канализации на улице Жуковского. Этот участок оставался проблемным с точки зрения риска подтоплений.

«Еще один важный вопрос близится к решению — начали строить ливневую канализацию на улице Жуковского в микрорайоне Чкаловский. На месте встретились с жителями, обсудили план», — рассказал Андрей Булгаков.

За последние пять лет в городском округе было реализовано 37 проектов по созданию новых ливневых канализационных систем, и создана специализированная служба, отвечающая за их содержание и поддержание в рабочем состоянии.

«Мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем поиск очагов локальных подтоплений и включаем их в перечень планируемых работ», — подчеркнул глава округа.

Кроме того, ведутся работы по обновлению асфальтового покрытия на улице Жуковского. В соответствии с обращениями жителей, будет предусмотрено создание двух искусственных неровностей на дороге. Окончание всех запланированных мероприятий намечено на июль.