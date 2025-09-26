Глава Серпухова оценил состояние аварийно-диспетчерской службы

Целью визита стала оценка прогресса в модернизации этого важного подразделения.

На предприятии активно реализуется программа по повышению эффективности работы службы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, возникающие в водопроводных и канализационных сетях. Внедрение передовых автоматизированных систем позволяет диспетчерам получать точные данные о местоположении аварий и определять приоритетность выезда бригад, что существенно сокращает время устранения неисправностей.

В настоящее время в штате МУП «Водоканал-Сервис» насчитывается около 500 квалифицированных сотрудников. Для обеспечения дальнейшего развития системы реагирования на чрезвычайные ситуации ведется активная работа по привлечению новых специалистов, включая мастеров, диспетчеров, электриков и сварщиков, и создаются соответствующие вакансии.

Одновременно с этим проводится обновление технической базы: на водозаборных станциях устанавливаются датчики для контроля давления и уровня воды. На данный момент оборудование смонтировано на шести из тринадцати крупных объектов, и планируется подключить остальные в следующем году. В настоящее время программа действует на территории Серпухова, однако в перспективе будет распространена на другие населенные пункты округа.

Предпринятые меры по обновлению оборудования и усилению кадрового состава позволят предприятию и в дальнейшем обеспечивать стабильную и надежную работу критически важных систем жизнеобеспечения округа.