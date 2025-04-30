Глава Шатуры лично контролирует строительство новой котельной в Шатурторфе

В поселке Шатурторф активно строится современная блочно-модульная котельная, что важно для улучшения жизни местных жителей.

Глава Шатуры Николай Прилуцкий лично контролирует ход строительства и недавно провел рабочую встречу на объекте.

«Соблюдая достигнутые договоренности, подрядчик ускорит темпы работ и к 1 сентября подготовит объект к пусконаладочным работам. Я держу ситуацию на личном контроле», — рассказал Николай Прилуцкий.

Новая котельная обеспечит надежное теплоснабжение к началу отопительного сезона. Пусконаладочные работы начнутся в сентябре, что позволит ввести объект в эксплуатацию в срок — это особенно важно для семей, проживающих в Шатурторфе.

В этом году в Шатуре планируется построить еще четыре котельные в Бакшеево, Радовицком, Мишеронском и микрорайоне Керва. Также модернизируют шесть котельных в Черустях, Дмитровском Погосте, Осаново-Дубовом, Середниково, Рошале (на улицах Лесная и Коммунаров). Эти работы направлены на повышение надежности и эффективности теплоснабжения, создание комфортных условий проживания для всех жителей. Развитие энергетической инфраструктуры — приоритет для администрации округа Шатура.