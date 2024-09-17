Годовой план замены лифтов выполнили в 12 округах Подмосковья

Годовой план замены изношенного лифтового оборудования полностью был выполнен в двенадцати городских округах Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Благодаря тому, что лифты произведены в России и Беларуси, риски перебоев в поставках исключены. Нашей главной целью является повышение комфорта и безопасности для жителей Подмосковья», - отметил глава ведомства Антон Велиховский.

В новых лифтах кабины с антивандальной защитой и светодиодным освещением. Дверные проемы оснащены интеллектуальными датчиками для обеспечения безопасности пассажиров.

Замена лифтов продолжается в 23 муниципалитетах региона. Узнать о графике работ по замене лифтового оборудования можно на сайте Фонда капремонта Подмосковья.