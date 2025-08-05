Готовность к зиме: администрация и общественники проверили КНС в Новом Пушкино
Фото: [Телеканал «Пушкино ТВ»]
В рамках подготовки к предстоящей осени и зиме, специалисты округа Пушкинский проводят комплексные проверки и работы. Это включает в себя промывку водопроводных сетей – как магистральных, так и внутриквартальных и внутридомовых, осуществляемую по утвержденному графику и на основании обращений граждан.
По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в Городском округе Пушкинский реализуется крупномасштабная программа обновления коммунальной инфраструктуры, охватывающая водоочистные сооружения, коллекторы и водопроводные сети.
Канализационно-насосная станция (КНС) «Просвещение», обеспечивающая водоотведение для жилого комплекса Новое Пушкино, функционирует в автоматическом режиме. Оперативный мониторинг состояния оборудования осуществляется дистанционно. Заместитель главы Городского округа Пушкинский Юрий Гордеев совместно с представителями общественности осуществил инспекцию работы КНС.
На КНС «Просвещение» установлено два погружных насоса, способных перекачивать до 240 кубических метров воды в час. Система автоматической откачки сточных вод из резервуаров гарантирует стабильное и качественное предоставление коммунальных услуг для значительного числа жителей.
«Внедрение автоматизированного оборудования на данном объекте – это значительный прогресс в рамках масштабной модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Положительные изменения очевидны, и это подтверждается мнением общественных активистов«, – подчеркнул глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.