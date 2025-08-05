Готовность к зиме: администрация и общественники проверили КНС в Новом Пушкино

В рамках подготовки к предстоящей осени и зиме, специалисты округа Пушкинский проводят комплексные проверки и работы. Это включает в себя промывку водопроводных сетей – как магистральных, так и внутриквартальных и внутридомовых, осуществляемую по утвержденному графику и на основании обращений граждан.