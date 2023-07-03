Готовность сетей к отопительному сезону проверили в Химках

Изношенные коммуникации в теплосетях городского округа Химки активно заменяют, готовясь к новому отопительному сезону. По состоянию на начало июля работы выполнены на 54%.

Химкинский филиал «ТСК Мосэнерго» уже подготовил коммуникации в 334 многоквартирных домах. Помимо сетей тщательной подготовке подлежат и котельные, газопроводы, подстанции и электросети. По графику в Химках проведут испытания и промоют котлы, чтобы новый отопительный сезон 2023—24 гг. прошел бесперебойно. На контроле в городском округе Химки и готовность 35 единиц спецтехники к уборке улиц в осенне-зимний период.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сделал отдельный акцент на важности подготовительных работ в городских округах региона. На еженедельном совещании губернатора с главами муниципалитетов и правительством он поручил продолжить подготовку к отопительному сезону и своевременно реагировать на обращения жителей.