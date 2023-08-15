Ямочный ремонт на дорогах подмосковной Каширы продолжается

По ней не только ремонтируют участки трасс, но и заделывают ямы, выбоины и трещины, тем самым, выравнивая магистрали.

За последний месяц ремонтники устранили более сотни ям на дорогах. На данный момент всего в городском округе Кашира ликвидировано более тысячи дефектов, площадь которых составил 9300 «квадратов». И работы по улучшению магистралей продолжается.

За нескольких лет в Коломне отремонтировано рекордное количество участков дорог. Только за период с 2021 по 2022 год обновили около сотни километров автомобильных трасс.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что он поручил отремонтировать более полутора тысяч километров автотрасс. Такое решение было принято после посещения ряда территорий региона и просьб горожан, при этом ямочный ремонт должен осуществляться как можно быстрее.