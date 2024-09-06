Ямочный ремонт полностью завершили во дворах Подмосковья

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Ямочный ремонт полностью завершился в подмосковных дворах, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, в регионе привели в порядок почти шестьсот тысяч квадратных метров покрытия. Работы провели в шести сотнях дворов в тридцати трех муниципальных образованиях области.

Наибольший объем работ был проведен в Химках, Орехово-Зуево и Богородском округе.