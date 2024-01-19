Юрист Соловьев определил метод наказать плохую управляющую компанию

Управляющие компании, которые занимаются обслуживанием жилых домов, далеко не всегда ответственно подходят к своим обязанностям. Так, многие не выполняют обязанности по уборке снега и мусора, не проводят ремонты внутри домов. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев обозначил способы, которыми могут воспользоваться пострадавшие в итоге действий управляющих компаний люди. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, следует писать коллективные жалобы в надзорные органы, прежде всего в жилищную инспекцию и прокуратуру.

Юрист подчеркнул, что все, что не делается сотрудниками управляющей компании, следует фиксировать на камеру и приглашать экспертов для составления актов о правонарушении.

По его мнению, также жильцы могут потребовать пересмотра коммунальных платежей.