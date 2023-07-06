Камеры «Безопасного региона» помогают выявлять нарушения в содержании территорий в Подмосковье. За первые шесть месяцев текущего года с помощью системы в области выявили почти полторы тысячи нарушений.

«Так, за первое полугодие было выписано 1 481 административное постановление, а наказание рублем составило 27,767 миллиона рублей», - рассказала глава ГУСТ региона в ранге министра Светлана Аипова.

Больше всего нарушений выявили в Истре – там сумма штрафов превысила 1,8 миллиона рублей. За ней следует Балашиха с показателем 1,4 миллиона рублей штрафов. На третьем месте – Серпухов и Одинцово (1,3 миллиона рублей).

Наименьшее число нарушений зафиксировали в Восходе, Молодежном, Дзержинском, Жуковском, Котельниках, Фрязино.