Капремонт детского сада провели в Рубежном при поддержке Подмосковья
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
Детский сад «Красная шапочка» капитально отремонтировали в Рубежном в ЛНР при поддержке Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Учреждение было построено в 1969 году. Его площадь составляет две с половиной тысячи квадратных метров.
В рамках капремонта в садике привели в порядок кровлю и фасад, оборудовали новое освещение, провели реконструкцию входных групп, установили новые беседки и ограждения, заменили все инженерные коммуникации.
«Мы не просто обновили здание, но сделали его максимально уютным для детей. Теперь малыши смогут развиваться в комфортной и современной обстановке», - отметил глава Министерства ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.