Капремонт детского сада провели в Рубежном при поддержке Подмосковья

Детский сад «Красная шапочка» капитально отремонтировали в Рубежном в ЛНР при поддержке Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Учреждение было построено в 1969 году. Его площадь составляет две с половиной тысячи квадратных метров.

В рамках капремонта в садике привели в порядок кровлю и фасад, оборудовали новое освещение, провели реконструкцию входных групп, установили новые беседки и ограждения, заменили все инженерные коммуникации.