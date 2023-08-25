Капремонт многоквартирных домов продолжается в городском округе Подольск

В подмосковном Подольске продолжают ремонтировать многоквартирные дома и благоустраивать общие придомовые территории. Об этом сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета.

Так, профильные специалисты оценили ход работ в микрорайоне Климовск, где сейчас обновляют дом на Южном переулке. На данный момент рабочие уже благоустроили народные тропы, установили пандусы и сделали дополнительную парковку. Планируется, что к началу осени полностью обновят асфальт, дополнительно озеленят территорию и установят детский игровой комплекс. В течение месяца реконструируют уличное освещение. Также выполнят ряд просьб горожан: установят лавочки и сделают зону отдыха.

На Симферопольской улице сейчас обновляют фасад 49 дома. Все работы планируют завершить к началу отопительного сезона. Специалисты контролируют, чтобы подрядчик выполнил все в срок, а некоторые незначительные недочеты, которые выявили в ходе проверки, исправят в ближайшее время.