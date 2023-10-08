Коммунальные работники находятся в режиме повышенной готовности в эти выходные в Подмосковье

В эти выходные специалисты ГКУ МО «МОС АВС» выполняют задачи в режиме повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Отмечается, что также было организовано круглосуточное дежурство оперативных и рабочих групп. Работники ГКУ МО «МОС АВС» выполняли проверки подачи коммунальных услуг в местах установки мобильных блочно-модульных котельных в городских округах Сергиево-Посадский, Орехово-Зуевский и Чехов.

Кроме этого, оперативная группа выезжала в город Электросталь для контроля выполнения аварийно-восстановительных работ по устранению утечки в тепловой камере. Вся автомобильная техника эксплуатировалась с учетом прогнозов синоптиков на гололедицу.