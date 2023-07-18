Коммунальщики в подмосковном Королеве борются с последствиями стихии

Наукоград сражается с последствиями мощного ливня и порывами ветра. Здесь затопило основную Пионерскую улицу, которая является воротами в город.

«Автобытдор» оперативно бросил на этот участок людей и технику. Работа шла в усиленном режиме. Одна бригада очищала дождевые решетки от набившейся листвы, другая откачивала воду. Благодаря слаженным действиям, ситуацию удалось выправить. Коммунальщики перешли на другие участки, по которым также прошлась стихия. В частности, нужно убрать упавшие и поломанные деревья.

Ранее сообщалось, что подмосковные педагоги успешно выступили во всероссийском конкурсе профмастерства.