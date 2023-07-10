Компания АО «Югра-Экология» ответила на претензии собственников дачных участков в Советском

«Согласно обновившейся базе данных регионального оператора, с 1 июня у некоторых собственников дачных участков в Советском были произведены перерасчеты. Все начисления за услугу «обращение с ТКО» производятся на основании постановления администрации № 671 от 29.12.2021 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории городского поселения Советский», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Отмечается, что собственникам СОНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) начисления производятся не на земельный участок, как во многих муниципальных образованиях округа, а на количество собственников этого земельного участка. Поэтому, если ранее начисления были на одного собственника, а фактически зарегистрированных жителей больше, производится перерасчет.

При этом сверить количество проживающих потребитель всегда может у агента расчетно-кассового обслуживания. Напомним, что, если у потребителя в доме уменьшилось или увеличилось число проживающих, в том числе временно, то для корректных начислений об этом необходимо сообщить агенту по расчетно-кассовому обслуживанию в течение 5 дней с момента таких изменений.

Также, напомним, что жителям многоквартирных домов и частного сектора услуга может предоставляться в рамках договора публичной оферты. Оформлять договор в письменном виде в таком случае необязательно.