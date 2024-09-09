Конкурс рисунков «ЖКХ глазами детей» стартовал в Подмосковье

В регионе стартовал прием заявок на конкурс рисунков «ЖКХ глазами детей», передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Он проводится с 2016 года.

Принять участие в конкурсе могут школьники в возрасте от шести до восемнадцати лет. Для этого нужно нарисовать рисунок на любую из заданных тем и вместе с заявкой отправить его в ГАОУ «УКК ЖКХ» по адресу: 143902, Московская область, город Балашиха, улица Советская, дом 42.

Подать заявку можно до первого ноября. Победителей определят седьмого ноября в трех возрастных категориях. Церемония награждения состоится четырнадцатого ноября.

Подробная информация об условиях участия и необходимые бланки представлены здесь. Также проконсультироваться можно по телефону +7 (498) 602 01 31, доб. 55853.